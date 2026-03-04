부산교육청, 새 학기 학생맞춤통합지원 본격 추진

외부 기관 협력 통합 지원 확대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 이달부터 '학생맞춤통합지원법' 전면 시행에 따라 '2026년 학생맞춤통합지원 기본 계획'을 본격 시행한다고 4일 밝혔다.
'학생맞춤통합지원'은 다양한 어려움을 겪는 학생을 조기에 발견해 통합적으로 지원하는 것으로, 학교는 새 학기부터 전체 구성원이 참여하는 학생맞춤통합지원 체계를 마련하고 대상학생을 선정·지원한다.
시교육청은 앞서 지난 2월 학생맞춤통합지원에 필요한 사항을 규정하고, 학생별 상황에 적합한 맞춤형통합지원이 적기에 이루어질 수 있도록 '부산시교육청 학생맞춤통합지원 조례'를 제정했다.
'학생맞춤통합지원센터'를 교육청 및 교육지원청에 설치하고, 새 학기부터 운영을 시작한다. 센터는 단위학교에서 해결이 어려운 사안에 대해 지원을 요청하는 창구로 요청 시 센터가 직접 접수해 통합 진단과 지원을 수행한다.
이달부터 순차적으로 학생지원 관련 부서와 내부협의체를 구성학고, 지자체, 복지관, 병원, 경찰, 아동보호전문기관, 청소년상담센터 등 외부 기관과 협력을 통해 통합지원이 이뤄질 수 있도록 추진할 예정이다.
시교육청은 학생맞춤통합지원 과정의 행정업무 부담을 줄이기 위해 ▲학생맞춤통합지원 AI 비서▲부산교육콜센터 상담 챗봇'알리도'활용▲표준서식 등도 제공한다.
김석준 교육감은 "학생맞춤통합지원은 새로운 사업이 아니라 학생 지원 방식을 체계화하는 정책적 전환"이라며 "AI 기반 지원 체계와 실무 연수를 통해 현장의 부담은 줄이되 학생 한 명 한 명에게 필요한 지원은 놓치지 않고 이어가도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com