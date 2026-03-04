바르사, 스페인 국왕컵 준결승 탈락...아틀레티코에 합산 3-4 패

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자=스페인 라리가 FC바르셀로나가 아틀레티코 마드리드에 밀려 스페인 코파 델 레이(국왕컵) 준결승에서 탈락했다.
바르셀로나는 4일(한국시간) 스페인 바르셀로나 캄노우에서 열린 2025-2026 국왕컵 준결승 2차전에서 아틀레티코 마드리드를 3-0으로 제압했다.
이날 완승에도 바르셀로나는 지난달 13일 준결승 1차전 0-4 완패를 극복하지 못했다. 1·2차전 합계 합계 3-4로 밀려 아틀레티코 마드리드에 결승 티켓을 내줬다.
국왕컵 통산 32회 우승으로 최다 우승팀이자 '디펜딩 챔피언'인 바르셀로나의 대회 2연패, 33번째 우승 도전에 제동이 걸렸다.
바르셀로나는 전반 29분 라민 야말의 크로스를 받은 마르크 베르날이 선제골을 만들었다. 전반 추가시간에는 페드리가 얻은 페널티킥을 하피냐가 마무리하며 합계 2점 차까지 쫓아갔다.
후반 27분 주앙 칸셀루가 문전으로 올린 크로스를 베르날이 골로 연결해 3-0을 만들었다. 남은 시간 바르셀로나는 한 골을 더 만들기 위해 사력을 다했지만 끝내 터지지 않았다.
거함 바르셀로나를 격침시킨 아틀레티코 마드리드는 다음달 19일 아틀레틱 빌바오와 레알 소시에다드의 준결승 경기 승자와 결승전을 치른다.
