LX인터내셔널, 필리핀 정부 표창…"책임 있는 자원개발 공식 인정"

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LX인터내셔널이 필리핀 라푸라푸(Rapu-Rapu) 구리 광산의 환경복구를 성공적으로 완료한 공로를 인정받아 필리핀 정부로부터 공식 표창을 받았다고 4일 밝혔다.
LX인터내셔널 관계자는 "개발에서 복구까지 이어지는 자원개발 전 과정을 일관되게 책임지고 마무리한 점이 높게 평가받았다"며, "필리핀 정부가 자국 광업 역사상 최초로 환경복구 의무를 이행한 사례에 직접 시상을 했다는 점에서 의미가 있다"고 설명했다.
LX인터내셔널은 2008년 라푸라푸 광산을 인수한 이후 △개발 △생산 △폐광 △환경복구까지 자원개발의 전(全) 단계를 체계적으로 수행했다.
특히 2018년부터 본격적인 환경복구 작업에 착수해 토양 안정화, 생태 복원, 수질 관리 등 전문적이고 지속적인 복구 프로그램을 전개하고, 지난해 8월 필리핀 정부로부터 '최종 광산 복구 및 폐광 계획' 이행 완료에 대한 공식 승인을 획득했다. 필리핀 광업 역사상 첫 환경복구 승인 사례이며, 한국 기업이 해외 광산에서 환경복구를 공식 인증받은 첫 사례다.
LX인터내셔널 관계자는 "이번 필리핀 정부의 표창은 향후 글로벌 핵심광물 확보를 추진하는 데 확고한 신뢰 기반이 될 것"이라며, "핵심광물 확보와 책임경영이 선순환하는 지속가능한 자원개발 모델을 더욱 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.
