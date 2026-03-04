안성시, 도시농업공동체 공공텃밭 분양…오는 9일부터 모집

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시농업기술센터는 오는 9일부터 15일까지 '2026년 도시농업공동체 공공텃밭' 분양 대상자를 모집한다고 4일 밝혔다.
올해 공공텃밭은 공도읍 용두리(280구좌)와 보개면 안성맞춤랜드(190구좌) 2개소에서 총 470구좌로 세대당 분양 면적은 10㎡(3평)이며 분양료는 3만원이다.
특히 올해는 사회적 배려가 필요한 시민을 위해 '특별분양' 제도를 처음 도입해 기초생활수급자, 장애인가정, 한부모가정, 다문화가정 등 취약계층을 대상으로 총 20구좌(텃밭별 각 10구좌)를 우선 배정해 참여 계층을 다양화했다.
신청 자격은 공고일 기준 안성시에 주민등록을 둔 시민이며 1세대당 1구좌만 신청 가능하다.
신청은 온라인으로만 진행되며 안성시농업기술센터 홈페이지의 '도시농업 공공텃밭 분양신청' 배너 또는 안성시청 홈페이지 '통합예약-기타사업-도시농업 공공텃밭 분양' 카테고리에서 접수하면 된다.
대상자는 추첨으로 선정되며 최종 선정된 분양자는 4월 18일부터 12월 6일까지 자율적으로 텃밭을 이용할 수 있다.
농업기술센터 관계자는 "공공텃밭을 통해 일상의 활력을 찾고 이웃과 소통하는 화합의 장이 되기를 기대한다"며 "안성시민들의 많은 참여를 부탁드린다"고 말했다.
