평택세무서, 모범납세자 13명·세정협조자 1명 표창

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택세무서가 제60회 납세자의 날을 맞아 모범납세자와 세정협조자에게 표창장을 수여했다.
4일 세무서에 따르면 이번 행사는 성실한 납세로 국가재정에 기여한 납세자들에게 감사의 뜻을 전하고 건전한 납세문화를 확산하기 위해 마련됐다.
특히 행사에서는 신한합성 김종암 대표가 1일 명예세무서장으로, KG모빌리티 황기영 대표이사가 1일 명예민원봉사실장으로 위촉돼 세정 현장을 체험했다.
우창용 서장은 모범납세자 13명과 세정협조자 1명에게 표창장을 수여했다. 표창 내역은 다음과 같다. 우창용 서장은 "어려운 경영환경 속에서도 성실하게 납세 의무를 이행해 주신 모든 분께 깊은 존경과 감사의 말씀을 드린다"며 "앞으로 납세자 목소리에 귀 기울이며 기업하기 좋은 환경을 조성하는데 앞장서겠다"고 약속했다.
이날 수상자는 다음과 같다.
- 동탑훈장(1명): 주식회사 신화로직스(대표이사 박해광)
- 재정경제부장관상(2명): 농업회사법인 지엔티 주식회사(대표이사 한현수), 현가정의원(원장 현석천)
- 국세청장상(3명): 주식회사 한서켐(대표이사 오민근), KC네트웍스(대표 윤운선), 주식회사 알엠시스(대표이사 김도영)
- 지방청장상(3명): 주식회사 한국빅텍(대표이사 김장기), 고복수냉면(대표 고복례), 엠피테크(대표 이현하)
- 세무서장상(6명): 프로켐 주식회사(대표이사 구장회, 근로자분야 수상 이사 박갑용), 주식회사 에스티환경(대표이사 김성환), 주식회사 케이씨에프앤비(대표이사 김기술), 대성유통(대표 이용길), 나.오치과의원(원장 오진환), 안성공도만정626(대표 배온유)
- 세정협조자(1명): 유토피아추모관(대표 이명녀) 등이다.
