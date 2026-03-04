KGM, 2월 판매 8237대...내수 전년 동월 대비 38.3% 증가

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = KG 모빌리티가 2월 내수 3701대, 수출 4536대를 포함해 총 8237대를 판매한 것으로 나타났다.
4일 KGM에 따르면 설 연휴로 인한 생산 및 영업일수 감소에도 불구하고 1월 출시한 무쏘의 판매 물량 증가에 힘입어 내수가 회복세를 보였다.
실제로 내수는 지난해 누계 대비 3.3% 증가했으며, 전년 동월 대비로는 38.3% 늘었다.
특히 내수는 지난해 9월 4100대 이후 5개월 만에 최대 판매를 기록했다.
차종별로는 무쏘가 지난달 1123대에 이어 이달 1393대가 판매되며 전월 대비 24% 증가했다.
수출은 조업일수 축소로 생산 물량이 줄어 전년 동월 대비 감소했으나, 토레스 EVX가 1445대로 전월 및 전년 동월 대비 각각 22%, 68% 증가해 튀르키예 지역의 판매 물량이 늘었다.
이에 KGM은 판매 상승세를 이어가기 위해 국내외 시장 대응을 강화하고 국내에서는 무쏘 출시 기념 경품 제공, 문화 이벤트, AI 영상 콘텐츠 공모전 등 고객과의 소통을 강화하고 있다.
KGM 관계자는 "공격적인 내수 시장 대응과 신모델 론칭, 수출 시장 공략 강화를 통해 판매를 더욱 늘려 나갈 것"이라고 설명했다.
