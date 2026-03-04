전남도, 도민 일상 속 예방 중심 '인권행정' 본격화

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 도민이 일상 속에서 인권을 체감할 수 있는 지역사회 조성을 위해 예방 중심의 인권행정을 강화한다고 4일 밝혔다.
도는 향후 5년간 추진할 '제3차 전라남도 인권기본계획(2026~2030)'을 수립했다. 이번 계획은 변화하는 사회 환경에 대응해 도민 인권보장과 인권 친화적 행정체계를 강화하기 위한 중장기 종합 로드맵이다.
특히 기존 자치법규 중심으로 운영하던 인권영향평가제를 정책과 사업 전반으로 확대한다. 각 정책의 기획 단계에서 인권 침해 가능성을 미리 점검하고 개선방안을 반영함으로써 사후 구제 중심에서 사전 예방 중심 행정으로 전환하는 기반을 마련한다.
도민 참여형 인권 확산 정책도 병행한다. 전남도는 '2026 민간단체 인권프로그램 지원사업'을 통해 비영리단체의 인권교육과 인식 개선 활동을 지원하고 인권작품 공모전·인권문화주간 등 체험형 프로그램을 운영해 생활 속 인권 존중 문화를 확산시킬 계획이다.
이와 함께 이장단과 도민명예인권지킴이 등 생활현장 인권 리더 교육을 신설하고 공무원 대상 인권교육을 집중 추진한다. 인권강사 양성사업도 지속 추진해 지금까지 70여 명의 도 위촉 강사를 배출했으며, 이들을 중심으로 찾아가는 현장 인권교육을 실시하고 있다.
현장 중심의 인권보호 활동도 확대한다. 도 인권센터는 인권침해·차별·직장 내 괴롭힘 등에 대한 상담과 조사를 상시 운영하며 피해자 보호와 구제에 나서고 찾아가는 도민인권보호관을 확대해 현장 캠페인과 조기 대응체계를 강화하고 있다.
전남도는 도 출연기관과 사회복지시설 등을 대상으로 예방 점검과 맞춤형 지원을 병행해 반복적·구조적 인권침해를 사전에 차단할 방침이다.
강종철 전남도 자치행정국장은 "인권은 사건 발생 이후의 대응이 아니라 도민 생활 전반에서 지켜져야 할 기본 가치"라며 "정책 설계 단계부터 현장 보호까지 연결되는 예방 중심 인권행정을 통해 도민이 체감하는 인권환경을 지속 확대하겠다"고 말했다.
