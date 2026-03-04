[기획] 경기도미래세대재단 "청소년이 하고 싶은 수련활동, 우리가 직접 만든다"

"2025년 1222명 9개 프로그램 90.9% 만족"
"2026년 전역 확산·참여 확대"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도미래세대재단이 청소년 자신만의 특별한 수련활동을 직접 '기획'하고 참여하는 '청소년참여주도형활동'을 통해 청소년의 주체적 성장 플랫폼을 구현하는 데 앞장서고 있다.
경기도미래세대재단의 경기도청소년수련원은 학교 수련활동의 기획 단계부터 청소년이 참여하는 '청소년참여주도형활동'을 운영하고 있다고 4일 밝혔다.
이 사업은 청소년이 학교단체 수련활동의 기획 단계부터 직접 참여해 프로그램을 설계하는 청소년 중심의 활동 모델이다. 지금까지는 청소년 대상 활동임에도 어른이 기획과 운영을 담당하는 경우가 많았다. 재단이 전국 최초로 도입한 이 모델은 청소년이 자신의 활동을 주도해서 기획하고 운영하는 데 초점을 뒀다.
◆ 2025년, 1222명 청소년이 만든 9개 기획
기존 학교 수련활동이 사전에 구성된 프로그램에 청소년이 참여하는 방식이었다면 청소년참여주도형활동은 청소년이 아이디어를 제안하고 실행까지 담당한다. 2025년 한 해 동안 8개 학교에서 1222명의 청소년이 참여했다.
청소년이 직접 기획하고 운영한 프로그램은 테마형 방 탈출 프로그램과 역사 추리 활동 등 총 9개였고 전체 활동 만족도는 90.9%에 달하는 등 큰 호응을 얻었다.
이를 통해 일부 적극적인 청소년이나 특정 참여기구 중심으로 운영되던 청소년 참여 구조의 한계를 넘어섰다는 평가를 받았다.
◆ 2026년, '확산'과 '다양성'으로 한 단계 도약
2026년에는 사업의 범위와 운영 방식에서 변화가 이뤄질 예정이다. 수련원은 청소년참여주도형활동을 경기도 전역으로 확대·보급하기 위해 표준화된 운영 매뉴얼을 제작했다. 체계성과 일관성을 높이기 위해 기획 단계부터 운영, 평가에 이르는 전 과정을 구조화함으로써 현장 적용 가능성을 높였다.
2026년에는 이를 경기도 전역으로 확대·보급해 더 많은 학교와 기관이 동일한 기준 아래 사업을 운영할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 사업의 질적 수준을 유지하면서도 양적 확산을 도모할 계획이다.
또한 참여 대상을 일반 학교 중심에서 다양한 배경의 청소년으로 확대한다. 보다 폭넓은 환경에 있는 청소년들이 각자의 목소리를 내고, 활동의 기획과 운영 전 과정에 참여할 수 있도록 기반을 넓히겠다는 구상이다. 이는 청소년 참여의 형평성과 접근성을 동시에 강화하는 방향이기도 하다.
아울러 재단 김현삼 대표이사와 수련원 김우수 원장은 지난해 10월 청소년참여주도형활동 참여 청소년과의 타운홀 미팅을 통해 현장의 목소리를 직접 청취하고 다양한 의견과 제안을 수렴했다. 수렴된 의견은 향후 사업 운영과 정책 방향에 반영할 방침이다. 단순 프로그램 운영을 넘어 청소년의 의견을 정책에 실질적으로 담아내는 구조로 발전시키겠다는 의지다.
김우수 경기도청소년수련원 원장은 "청소년이 주도적인 경험을 통해 자신감을 키우고 성장의 기회를 넓히는 것이 이 사업의 핵심"이라며 "참여의 폭을 더욱 확대해 더 많은 청소년이 활동의 주체로 설 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
