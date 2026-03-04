침체 빠진 전남 동부권…강기정, 신산업 육성 '통합 돌파구'

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시는 4일 국립순천대학교 파루홀에서 '광주·전남 통합 순천시 상생토크'를 개최했다고 밝혔다.
이날 행사는 통합특별법의 국회 통과 이후 처음 열린 상생토크이자 전남 시군을 순회하며 진행한 일곱 번째 상생토크다. 강기정 광주시장과 순천지역 기업인, 광주·전남 기업 관계자 등 200여명이 참석했다.
강 시장은 광주전남 통합 추진 경과와 배경을 설명하며 ▲반도체산업 특화단지 지정·지원▲이차전지산업 육성▲문화·관광 인프라 구축 지원 등 특별법 내용을 전남 동부권 산업과 연계할 청사진을 발표했다.
전남 동부권은 국가기간산업의 수명주기 도래에 따른 산업 침체와 인구 감소를 겪고 있다. 경쟁력 확보를 위해서는 반도체·이차전지 등 신산업을 육성해 기존 석유화학·제철 중심의 산업구조를 다각화할 필요성이 제기된다.
강 시장은 통합특별시 출범 이후 전남 동부권 발전전략으로 ▲광주권-동부권 연계 반도체 메가벨트 조성▲AI·반도체 인재양성 사다리 확대▲이차전지 산업 육성▲광역교통망을 통한 1시간 생활권 조성▲중소도시형 통합돌봄 특구 지정 등을 제시했다.
이어진 질의응답에서 참석자들은 지역 기업 지원 확대 필요성, 교통·물류 인프라 연계 방안, 청년 일자리 창출 방안 등을 논의했다.
참석자들은 특히 침체된 동부권 산업의 재도약 방안과 통합 이후 재정·행정 지원 방향에 대한 구체적인 실행계획을 요청했다.
강 광주시장은 "동부권 산업구조 전환으로 기업을 육성하고 일자리를 늘리면 사람이 모여드는 부강한 도시를 만들 수 있다"며 "통합 이후 광주와 전남은 대한민국의 성장을 이끌며 '인 광주', '인 전남'의 시대를 열 것이다"고 말했다.
