경남도, 광역 지적도 경계 정비 본격 착수…양산 190필지 우선 정비

재산권 행사 불편 해소 및 행정 정확성
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 2026년도 광역 시·도 간 지적도 경계 정비사업을 추진한다고 4일 밝혔다. 올해는 부산과 경계를 맞댄 양산시 일원 190필지를 우선 정비한다.
도는 지난달 27일 울산창조경제혁신센터에서 국토교통부·경남도·부산시·한국국토정보공사 등 관계자 20여 명이 참석한 킥오프 회의를 개최했다. 이 회의는 경남도가 전국 최초로 추진한 광역 시·도 간 지적도 경계접합 사업의 성과를 공유하고 표준화 방안을 논의해 전국 확산을 모색하기 위한 자리였다.
경남도와 부산시는 자료조사에 착수해 8월까지 현황측량을 완료하고, 시·도 간 경계 협의를 거쳐 지적공부 정리를 마무리할 예정이다. 사업은 2025년부터 2029년까지 5년간 이어지며, 부산·대구·울산·전북·전남·경북 등 6개 광역 시·도와의 경계를 정비한다.
대상 지역은 창원·김해·밀양·양산·창녕·하동·함양·거창·합천 등 9개 시·군으로 총사업비는 2억 600만 원(국비 50%, 도비 50%)이다.
이번 정비로 광역 행정구역 경계에 위치한 토지 소유자의 재산권 행사 불편이 해소되고, 중첩·불분명한 지적도 경계가 명확해져 행정 정확성과 효율성이 높아질 전망이다.
신종우 도시주택국장은 "전국 최초 추진 중인 광역 시·도 간 지적도 경계 정비사업이 국민 재산권 보호와 효율적인 행정업무의 기반이 되고 있다"며 "지속적인 정비를 통해 도민이 공감하고 만족하는 토지행정을 구현하겠다"고 말했다.
