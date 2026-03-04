민주 "TK·대전충남 통합법, 일방처리 부적절...여야 합의가 맞아"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 대구·경북(TK)과 충남·대전 행정통합 특별법 처리가 여야 간 이견으로 인해 2월 임시국회 내 처리가 무산된 가운데 더불어민주당이 3월 임시국회에서도 여야 간 합의로 인한 행정통합 특별법 처리가 바람직하다는 입장을 재차 강조했다.
박수현 민주당 수석대변인은 4일 최고위원회의 이후 기자들과 만남에서 "지역을 통합하는 법안"이라며 "명분과 향후 통합 추진 동력을 생각할 때 최소한 여야 간 합의로 처리되는 게 맞다"고 말했다.
박 수석대변인은 "광주·전남, 대구·경북, 충남·대전(통합 특별법) 3가지 법이 함께 국회를 통과해 함께 추진돼야 한다는 게 민주당 입장"이라며 "현재 광주·전남만 통과가 됐다"고 했다.
이어 "대구·경북은 국민의힘에서 당론이 결정됐기 때문에 통과를 요구하고 있지만 대구·경북 통합 특별법에 대한 이견이 없는, 완전한 찬성 당론으로 국민의힘이 의견을 모아주길 요구한다"고 말했다.
그러면서 "분리 처리한다거나 일부 이견 속에 민주당이 주도해 일방 처리하는 것은 매우 부적절하다"며 "명분과 추진 동력에 맞지 않고, 그렇기에 국민의힘의 이견 없는 찬성 당론을 다시 한번 요구한다"고 강조했다.
조국혁신당과의 합당 논의가 무산된 후 선거연대 차원에서 꾸리기로 한 '연대·통합 추진위원회(추진위)' 구성과 관련해서는 조승래 사무총장이 위원장, 이연희 전략기획위원장이 부위원장을 맡았다고 밝혔다.
박 수석대변인은 "위원은 실무 당직자 중심으로 구성될 것"이라며 "역할은 조국혁신당 및 제정당, 시민사회단체 등과 연대활동을 담당하게 될 것"이라고 설명했다.
조국혁신당 요구대로 지방선거 연대까지 논의되는 것인지, 지방선거 이후 통합 관련 내용을 논의하는 것인지에 관한 질문에는 "기본적으로 다 포함됐다"고 답했다.
박 수석대변인은 "정청래 대표에게 제정당과 사회단체와 시민사회 등에서 계속된 면담 요청 등이 쇄도하고 있다"며 "이러한 것들과 함께 조국혁신당과의 선거연대, 전체 연대 통합을 위한 주제들을 논의하게 될 것"이라고 말했다.
