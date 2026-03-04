대구 북구보건소, 취약계층 대상 찾아가는 결핵 검진 추진

[대구=뉴스핌] 김용락 기자 = 대구 북구보건소는 북구시니어클럽을 시작으로 결핵환자 조기 발견과 지역사회 전파 예방을 위하여 '2026년 취약계층 대상 찾아가는 결핵검진 사업'을 이달부터 본격 추진한다고 4일 밝혔다.
의료기관 접근성이 상대적으로 낮은 65세 이상 어르신과 노숙인 등 취약계층을 주요 대상으로 선정했다. 이동형 검진 차량이 주간보호센터, 경로당 등을 직접 방문해 무료 흉부 X선 검사를 실시한다.
촬영된 영상은 현장에서 실시간 원격 판독을 통해 신속하게 확인된다. 이상 소견이 발견되면 객담 검사 등 추가 검사가 즉시 병행되어 조기진단 체계를 강화할 방침이다.
결핵은 기침이나 재채기를 통해 공기 중에 전파되는 감염병으로, 2주 이상 지속되는 기침과 체중감소, 발열 등이 주요증상이다. 특히 고령층은 면역력 저하로 발병 위험이 커 각별한 주의가 요구된다. 최종 확진 판정을 받을 경우, 환자 등록을 거쳐 완치 시까지 약물 치료와 복약 상담 등 체계적인 집중 관리가 제공된다.
이영숙 북구보건소장은 "결핵 발병 위험이 큰 65세 이상 어르신들은 증상이 없더라도 매년 1회 결핵 검진을 받길 바란다"라며 "예방 중심의 결핵 관리와 조기 발견 체계를 강화해 주민 건강 보호에 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.
