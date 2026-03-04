군포시, 자살 고위험 시기 봄철 맞아 집중 홍보·관리 실시

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시가 자살 고위험 시기인 봄철을 맞아 시민의 소중한 생명을 보호하고 자살 예방을 선제적으로 대응하기 위해 집중 홍보 및 관리를 실시한다고 4일 밝혔다.
시에 따르면 통계적으로 3월에서 5월 사이의 봄철은 일조량의 증가와 신학기·취업 등 환경변화가 겹치며 우울증이 재발하거나 상대적 박탈감을 느끼기 쉬운 스프링피크( Spring Peak) 시기로 알려져 있다.
이에 군포시정신건강복지센터(부설군포시자살예방센터)는 시민들이 위기 상황에서 적절한 도움을 받을 수 있도록 자살 예방 지원체계 홍보에 집중한다.
이번 자살고위험시기 집중 홍보는 ▲자살 예방 관련 정보 제공 ▲정신건강 상담 서비스 홍보 ▲지역 내 지원 기관과의 협조로 공동 홍보 ▲SNS 및 지역 언론을 활용한 대대적인 홍보 활동 등을 포함한다.
특히, 군포시 내 자살시도 및 사고가 다빈도 발생하는 지역에 현수막 및 포스터를 집중 게시하며, 찾아가는 자살예방 캠페인을 실시하고 대중교통 광고 등을 활용하여 촘촘한 홍보로 시민들의 관심을 유도할 계획이다.
이 밖에도 군포시민을 위한 자살위기지원서비스 제공과 생명존중인식개선교육 및 캠페인, 정신건강검진, 치료비지원, 자살고위험군프로그램 운영, 생명존중안심마을 조성 등 다양한 자살예방사업을 운영하고 있으며 자세한 사항은 군포시자살예방센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.
군포시정신건강복지센터(부설)군포시자살예방센터는 "자살 고위험 시기에 맞춰 적극적인 홍보와 예방활동으로 생명존중문화를 확산하고 시민들이 위기속에서도 희망을 찾을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
군포시민은 ▲군포시자살예방 상담서비스(031-360-1779)를 이용할 수 있으며 야간이나 공휴일에도 ▲자살예방상담전화(109) ▲보건복지상담센터(129) ▲자살예방 SNS 마들랜 등을 통해 24시간 상담 받을 수 있다.
