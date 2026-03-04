YG, 6년만 새 보이그룹 론칭 선언 "가을 데뷔 목표"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = YG가 대표 아티스트들의 왕성한 활동과 신인 그룹의 론칭이 동시에 이뤄지는 특별한 한 해를 보낼 것을 예고, 글로벌 음악 팬들의 기대감을 증폭시켰다.
YG엔터테인먼트는 4일 공식 블로그에 '2026 YG 플랜 | YG 어나운스먼트'를 게재했다. 올해 예정된 소속 아티스트 활동 플랜을 담은 양현석 총괄 프로듀서의 인터뷰와 더불어 현재 준비 중인 신인 그룹들에 대한 로드맵을 공개했다.
YG 측은 자막을 통해 "2026년 가을을 목표로 새로운 보이 그룹을 준비하고 있다"고 전했다. 지난해 양현석 총괄은 데뷔를 염두에 둔 남자 연습생 팀이 있음을 밝히며 "계속 이 친구들을 탐구하고 분석하고 있다. 내년에는 한 팀을 꼭 론칭하고 싶다"는 의지를 밝힌 바 있다. 이로써 YG는 트레저 이후 6년 만에 새로운 보이 그룹을 선보이게 될 전망이다.
4인조 신인 걸그룹 넥스트 몬스터(가칭)의 윤곽도 보다 뚜렷해졌다. 지난해 퍼포먼스와 가창 영상을 통해 이미 완성형 실력을 보여줬던 이벨리와 찬야에 이어 다른 두 멤버를 공개할 것을 예고했다.
YG는 이번 영상에서 빅뱅의 데뷔 20주년 투어, 베이비몬스터와 트레저의 컴백을 소식을 전했다. 여기에 신인 그룹들의 데뷔 프로젝트까지 병행하게 되는 만큼, 올해 이들이 K팝 시장을 종횡무진하며 발생할 시너지가 기대된다.
양현석 총괄은 지난해부터 앨범 발매 준비 기간 축소, 지속적인 신규 IP 발굴을 목표로 내부 시스템 개선을 위해 힘써 왔다. 모든 준비를 마친 만큼 2026년은 그 변화의 출발점이 될 전망이다.
YG 측은 "그간 준비한 결과물을 더욱 빛나게 다듬어서 여러분들께 1년 내내 기쁜 소식으로 찾아뵙겠다"며 "새로운 세대를 이끌 아티스트들에게 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.
