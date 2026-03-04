경기도교육청, 방과후·돌봄 운영 점검

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청은 지난 3일 수원 정자초등학교를 방문해 초등학교 방과후·돌봄 운영을 점검하고 학생과 학부모를 위한 체계 강화한다고 4일 밝혔다. 이는 2026학년도 개학에 맞춘 방안으로, 안정적이고 맞춤형 교육·돌봄 환경을 강조하는 내용이다.
4일 도교육청에 따르면 앞서 도교육청은 개학 전 교육지원청과 합동 컨설팅을 진행해 각 학교의 준비 상황 및 지역별 현안을 사전 점검했으며, 현장 애로사항에 즉각적인 지원을 할 수 있도록 체제를 정비했다. 이러한 조치는 학교 여건에 맞춘 맞춤형 지원 기반을 만드는 데 기여하고자 하는 것이다.
특히 초1~2학년 대상 맞춤형 방과후학교 및 돌봄 프로그램 운영 전반을 살피며 '인력, 공간, 안전 시스템'을 통해 다층적 안전망 구축에 집중했다. 이는 학생 안전과 학부모 신뢰를 높이는 데 중점을 두기 위함이다.
또한 '자원봉사인력'을 확대 운영해 귀가 학생 인솔 및 교실 간 이동 동선 관리 등을 지원하며, 출결 알림서비스와 방과후학교 회계 관리 프로그램을 통해 방과후·돌봄 통합지원시스템을 더욱 강화할 예정이다.
경기도교육청 홍정표 제2부교육감은 "안정적이고 내실 있는 방과후·돌봄 운영은 학생, 학교, 지역이 함께하는 지속 가능한 교육·돌봄 환경의 출발점"이라고 강조하며 "학생은 안전하게, 학부모는 안심할 수 있는 맞춤형 교육·돌봄을 실현하기 위해 현장 지원을 더욱 강화하겠다"고 전했다.
beignn@newspim.com