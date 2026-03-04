한류 트렌드, 이제 숫자로 본다…정부 '한류지수' 첫 도입

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국국제문화교류진흥원은 'AI 기반 한류 빅데이터 대시보드' 개편을 통해 한류지수를 새롭게 신설했다고 4일 밝혔다.
한류지수는 음악, 영화·드라마, 예능, 웹툰, K-푸드, K-뷰티 등 6개 장르별 한류 현황과 종합 지수를 최근 3개월 단위 시계열 그래프로 제공한다. 장르별 트렌드 변동 추이를 한눈에 확인할 수 있어 한류 현황을 보다 입체적으로 파악할 수 있을 것으로 기대된다.
지수 산출의 기반이 되는 데이터 수집 범위도 대폭 확장됐다. 레딧, 유튜브 등 기존 채널에 구글 맵스와 해외 쇼핑몰 리뷰까지 추가해 총 약 958개 채널의 반응 데이터를 분석한다. 수집 언어도 영어·아랍어에서 인도네시아어·스페인어·태국어를 더해 글로벌 권역별 분석 정밀도를 높였다.
한류지수는 매월 발간되는 월간 종합 리포트와 연동돼 장르별 주요 키워드 랭킹, 긍·부정 감성 분석, 연구자 코멘트와 함께 제공된다. 3월부터는 주간 리포트 구독 서비스도 운영해 최신 한류 동향을 정기적으로 확인할 수 있다. 'AI 기반 한류 빅데이터 대시보드'는 누리집 K웨이브데이타 볼 수 있다.
박창식 한국국제문화교류진흥원 원장은 "AI 기반 한류 빅데이터 대시보드는 정부 정책 수립 기초자료는 물론 학계 연구와 기업의 해외 진출 전략 수립에도 폭넓게 활용되고 있다. 진흥원은 향후 데이터 수집처 확대와 번역 정밀도 개선 등을 통해 분석 정확도를 지속적으로 고도화해 나갈 계획이다"라고 밝혔다.
