"97년생이네요. 1397년생"...세종시, AI 기반 '충녕이' 시리즈 제작

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 세종시는 4일 대표 캐릭터 '젊은세종 충녕'을 활용한 생성형 인공지능(AI) 기반 시리즈 콘텐츠 '97년생 충녕이'를 세종시 공식 유튜브에 최초 공개했다.
'97년생 충녕이' 캐릭터는 세종대왕 출생 연도인 1397년에서 착안해 사회 초년생 MZ세대 감성을 새롭게 입힌 세종시청 9급 공무원으로 설정됐다.
시리즈 콘텐츠는 시 캐릭터 '충녕' 이미지를 활용한 입체 캐릭터 구현, 시나리오, 음성, 배경음악 등 제작 전반에서 생성형 인공지능 기술이 활용됐다.
작품 속 충녕이는 시청 첫 출근 이야기를 시작으로 매월 2∼3회 세종시 대표 축제, 생활정보, 시정 소식 등을 유쾌하고 친근하게 전달할 예정이다.
특히 신입 공무원 적응기에서 시작해 성장형 공무원으로 이어지는 서사를 단계적으로 선보이며 시정에 대한 주목도를 높인다는 계획이다.
시는 이번 시리즈 콘텐츠를 통해 정책은 물론 행사·명소를 스토리텔링 방식으로 자연스럽게 알려 시의 정체성과 이미지를 대내외에 확산할 수 있을 것으로 내다봤다.
오진규 세종시 공보관은 "충녕 캐릭터를 활용한 생성형 인공지능(AI) 콘텐츠는 공공 홍보의 새로운 시도"라며 "앞으로도 디지털 기술과 창의적인 이야기를 입혀 시민과 더욱 친근하게 소통하겠다"고 말했다.
