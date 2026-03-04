수원시장학재단, 상반기 대학 장학생 164명 선발

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 수원시장학재단이 2026년도 상반기 대학 장학생 164명을 선발한다고 4일 밝혔다.
학업 성적이 우수한 학생과 경제적 지원이 필요한 대학생을 균형 있게 지원한다.
▲우수(92명) ▲희망(15명) ▲효·선행(2명) ▲과학(10명) ▲행복(45명) 장학금 등 5개 분야에서 선발한다.
장학금 총액은 6억 5600만 원이고, 1인당 최대 400만 원을 지급한다.
우수장학금은 학업 성적이 우수한 학생, 희망장학금은 저소득층 학생, 효·선행장학금은 효·선행을 실천해 다른 사람의 귀감이 되는 학생이 신청할 수 있다.
과학장학금은 4년제 이공계학과 재학생 중 학업 성적이 우수한 학생, 행복장학금은 3자녀 이상 가정의 학생이 신청할 수 있다.
공고일(3월 4일) 현재 2년 이상 수원시에 주민등록을 두고 거주하면서, 국내 대학에 재학 중인 학생이 대상이다.
3월 16일 오전 9시부터 26일 오후 6시까지 수원시장학재단 홈페이지(https://suwon4u.or.kr)에서 온라인으로 신청한 후 신청서와 구비서류를 등기우편(수원시 팔달구 월드컵로381번길 2 수원시평생학습관 3층 수원시장학재단)으로 제출해야 한다.
수원시장학재단 홈페이지에 게시된 공고문에서 신청 자격, 제출 서류 등을 확인할 수 있다.
(재)수원시장학재단은 2006년부터 지금까지 1만 3902명에게 총 119억 2853만 원을 장학금으로 지급했다.
