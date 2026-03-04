부산시, 전시·박람회 찾아가는 현장 밀착 투자유치 본격화

드론쇼코리아서 50개사와 상담
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 올해 전국 유망기업 전시·박람회 6곳을 직접 찾아 부산 투자 매력을 알리고 실질 투자로 연결하는 현장형 활동을 추진한다고 4일 밝혔다.
이번 활동은 기업 타깃 비지팅 프로그램의 일환으로 우수기업이 모이는 전시·박람회를 활용해 투자 가능 기업을 선제 발굴한다. 시는 홍보관 운영과 기업 부스 방문을 통해 투자 인프라, 정주 여건, 지원시책을 소개하고 맞춤 상담을 제공한다.
주요 타깃 박람회는 인터배터리 2026(서울), 월드아이티쇼(서울), 부산모빌리티쇼(부산), 2026 월드스마트시티엑스포(부산), 국제 해양에너지·플랜트산업전(OFFSHORE KOREA·부산), 배터리아시아쇼(경기) 등이다.
시는 확보한 기업 데이터를 바탕으로 하반기 수도권 투자유치 설명회 참여 기업을 전략 발굴하고 유망 기업을 대상으로 현장 팸투어 초청 등 사후 관리를 강화해 투자 확정까지 연결한다.
드론쇼코리아(DSK) 2026에서 첫 활동을 펼친 결과 참가 기업 50개사와 상담이 이뤄지며 순조로운 출발을 보였다. 해당 행사는 아시아 최대 드론 전시회로 드론·항공우주·방산·탄소중립·공간정보·AI 융합기술 기업 등 23개국 318개사가 참가했다.
김봉철 디지털경제실장은 "부산이 기업 곁으로 다가간다면 기업도 부산 투자에 다가올 것"이라며 "현장 기회를 실제 투자로 연결하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com