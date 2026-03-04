진천군, 올해 재해예방사업비 170억원 확보

[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 진천군이 올 한 해 자연재해로부터 군민의 생명과 재산을 지키기 위한 재해예방사업에 속도를 낸다.
군은 재해취약 지역의 항구적인 대책 마련과 선제적 정비를 위한 재해예방사업 6개 지구에 대해 총사업비 1398억 원 중 올해 사업비 170억 원을 확보했다고 4일 밝혔다.
올해 신규 사업지로는 봉죽지구와 온수골지구 2곳이 최종 선정됐다.
두 지구는 총사업비 491억 원 규모로, 올해 기본 및 실시설계 용역을 시작으로 단계별 사업이 추진될 예정이다.
이번 재해예방사업 대상지는 ▲풍수해생활권 종합정비사업 2개 지구(봉죽·광혜원) ▲자연재해위험개선지구 정비사업 4개 지구(용몽·돌팩이·은탄·온수골) 등 총 6곳이다.
군은 지난해보다 23억 원 많은 예산을 확보했으며 열악한 지방재정 여건 속에서도 국비와 도비 확보에 행정력을 집중한 결과라고 설명했다.
전도성 부군수는 "기상이변이 잦아지는 상황에서 선제적이고 과감한 재해예방 투자가 필수적"이라며 "앞으로도 국·도비 예산 확보에 총력을 기울여 군민이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 진천군을 만들겠다"고 말했다.
