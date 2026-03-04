한기대, 보수교육 교직분야 4기 교육생 모집…AI 인재 육성 박차

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국기술교육대학교 능력개발교육원은 올해 보수교육(교직 분야) 4기 교육생 1만2000명을 모집한다고 4일 밝혔다.
교육원의 올해 보수교육 대상자 규모는 5만5000명에 달한다. 이 중 1만명은 인공지능(AI) 인재로 육성한다는 계획이다.
4기생 모집 기간은 이날부터 오는 17일까지다. 접수는 능력개발연구원 홈페이지를 통해 받는다.
교육기간은 이달 28일부터 5월 3일까지이며 교육시간은 교과목에 따라 6시간과 12시간으로 나뉜다.
교육방법은 이러닝, 집체, 혼합 세 가지다. 교육 장소는 서울, 대구, 광주, 부산, 시흥, 천안, 인천, 전주, 울산 등이다.
직업훈련 교·강사 보수교육은 국민 평생 직업능력 개발법 제37조에 따른 법정 의무교육이다. 정부 지원 직업훈련 과정에 참여하는 훈련 교·강사는 매년 의무적으로 이수해야 한다.
4기 교직분야 보수교육은 직업훈련교·강사의 AI 활용 역량 강화를 위한 AI 교과목을 대폭 확대 편성했다.
훈련생 평가·훈련생 취업지도 등 직업훈련 현장에서 필요한 실무 중심 내용과 AI를 활용한 강의자료 제작·행정업무 효율화·진로 및 취업 상담 실무·스마트 교수법 등을 다룬다.
이문수 능력개발교육원장은 "훈련교·강사의 AI 이해 및 활용 역량 강화를 통해 강의 및 행정업무 효율화뿐만 아니라, 직업훈련 현장의 AI 융·복합 훈련과정의 확대 및 활성화를 지원하겠다"고 밝혔다.
