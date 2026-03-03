방탄소년단 월드투어 대장정, 고양서 '출발'

대형공연 2년 노하우로 지원…'고양콘' 명성 잇는 역대급 예고

3월 중 지원대책 보고회 개최…안전·도시마케팅 등 합동 대응

[고양=뉴스핌] 최환금 기자 = 세계적 그룹 방탄소년단의 월드투어 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG''가 오는 4월 경기도 고양시에서 막을 올린다. 이번 투어의 출발점이 고양으로 확정되면서 도시 브랜드 가치 제고에 대한 기대도 커지고 있다.

고양특례시는 월드투어의 첫 무대가 고양종합운동장 주경기장으로 결정됐다고 3일 밝혔다. 시는 이를 계기로 'K-컬처 발신지'로서의 위상을 한층 강화하겠다는 구상이다.

특히 이번 공연은 전 세계 여러 도시 가운데 고양에서 가장 먼저 개최된다. 투어의 시작점은 글로벌 팬과 외신의 관심이 집중되는 상징적 무대라는 점에서, 시는 '글로벌 문화예술 도시'로서의 이미지를 국제적으로 각인시키는 계기로 삼겠다는 계획이다.

2026 월드투어 개최 홍보 포스터. [자료=빅히트뮤직] 2026.03.03 atbodo@newspim.com

고양시는 지난해 제이홉의 앙코르 콘서트와 진의 첫 팬 콘서트, 오프라인 행사 'BTS FESTA'를 잇달아 유치하며 대규모 한류 콘텐츠 운영 역량을 축적해 왔다. 시는 최근 2년간 쌓은 공연 운영 데이터와 현장 대응 경험을 바탕으로, 이번 월드투어에서도 관람객 불편을 최소화할 수 있도록 보다 정교한 행정 지원 체계를 가동할 방침이다.

이를 위해 시는 3월 중 관계 부서와 유관 기관이 참여하는 보고회를 열고 본격적인 실행 단계에 들어간다. 보고회에는 시 주요 부서를 비롯해 경찰, 소방 등 관계 기관이 참여해 인파 밀집에 따른 안전 관리, 대중교통 증편 및 교통 통제, 공연 연계 도시 마케팅 방안 등을 종합적으로 논의할 예정이다.

특히 해외 방문객의 대규모 유입이 예상되는 만큼 숙박·관광 수용 태세 점검 등 도시 전반을 아우르는 지원 대책도 마련한다는 계획이다.

고양시 관계자는 "방탄소년단 월드투어의 첫 출발을 고양에서 함께하게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "그간 축적한 대형 공연 운영 노하우를 총동원해 안전하고 완성도 높은 공연이 되도록 만반의 준비를 하겠다"고 밝혔다. 이어 "풍부한 문화 인프라를 기반으로 글로벌 공연 거점 도시로서의 면모를 확실히 보여주겠다"고 덧붙였다.

atbodo@newspim.com