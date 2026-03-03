부산시, 청년 디딤돌 카드+ 1000명 추가 모집…사회진입 활동비 지원

취업 성공 시 동백전 추가 지원
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 다음달 9일부터 27일까지 '청년 사회진입 활동비 지원(청년 디딤돌 카드+)' 참여 청년 1000명을 모집한다고 3일 밝혔다.
이번 사업은 부산에 거주하는 18~39세 미취업 청년 가운데 2025년 기준중위소득 150% 이하인 경우를 대상으로 '청년디딤돌 카드+' 포인트를 월 30만 원씩 6개월간, 최대 180만 원을 지원해 취·창업 활동을 뒷받침하는 프로그램이다.
포인트는 자격증·시험 응시료, 학원비, 면접 교통비 등 구직 직접비와 식비·건강관리비 등 간접비에 사용할 수 있다.
청년 참여 기회 형평성을 위해 소득 구간별 무작위 추첨으로 기준중위소득 100% 이하 700명, 100% 초과 150% 이하 300명을 선정하며, 한 번만 참여할 수 있는 생애 1회 지원 사업이다. 지원 대상자는 취·창업 활동비 외에 취·창업 역량 강화 프로그램에도 연계 참여하게 된다.
올해는 소프트웨어·전자기기·렌즈, 애경품 등 일부 항목을 직접비로 조정해 참여자의 사용 편의성을 높였고 주류판매점·가구·귀금속·애완동물 등 구직과 무관한 일부 업종은 사용을 제한한다. 사업 기간 6개월 이내에 취·창업에 성공하면 30만 포인트를 동백전으로 추가 지원하는 '취·창업 성공금'도 제공된다.
참여를 원하는 청년은 오는 9일 오전 10시부터 27일 오후 6시까지 '청년디딤돌카드+' 누리집을 통해 온라인으로 신청하면 된다. 시는 4월 중 대상자 선정과 예비교육을 진행한 뒤 5월부터 10월까지 매월 30만 원씩 사회진입 활동비를 지급할 예정이다.
박형준 부산시장은 "이번 사업이 청년들이 취·창업 준비 과정에서 경제적 부담을 덜고 활동에 전념할 수 있도록 도움이 되길 기대한다"며 "청년 자립에 실질적으로 도움이 되는 정책을 계속 발굴·확대하겠다"고 말했다.
