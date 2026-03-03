韩国与新加坡组"AI联盟" 将设立3亿美元相关基金

纽斯频通讯社新加坡3月3日电 韩国总统李在明于当地时间2日在新加坡举行的"韩-新人工智能（AI）连接峰会"上承诺："到2030年，将在新加坡设立规模达3亿美元的全球基金。"

图为当地时间2日，韩国总统李在明（左）与新加坡总理黄循财在新加坡外交部举行联合记者会并握手留念。【图片=KTV截图】

李在明当天下午出席在新加坡举行的韩-新AI连接峰会时表示："拥有世界级AI实力的韩国和新加坡应携手开启'AI大航海时代'。"

对于该全球基金，李在明表示："这将加速两国AI企业的全球化进程，成为构建以创新为核心的共同成长生态系统的主要动力。期待两国青年创业者和初创企业能够分享彼此的挑战精神和热情，主导未来产业变革，自信地引领全球市场。"

李在明提出正式启动跨国共同研究和人才交流的构想。他表示："明年起，我们将正式推进国际共同研究和人才交流，使两国研究人员专注于开发解决人类难题的AI技术。我们将支持尖端技术广泛应用于两国社会各个领域，并扩散到全球市场。"

李在明还提出激活民间主导的AI产业生态。他强调："今天成立的'AI联盟'是企业、大学、初创企业共享知识和资源、开展合作的开放式创新生态系统的起点。它将成为创造性想法变为现实、青年能够持续挑战和成长的坚实基础。"

李在明说："两国合作应超越单纯的技术交流，进一步发展为战略产业伙伴关系。应以AI为基础开拓新市场，为青年创造更多机会平台，跃升为亚洲代表性的创新枢纽。"

李在明强调："韩国政府将成为两国年轻有为人才尽情挑战和交流的坚强后盾。韩国和新加坡的共同成长将开启超越亚洲、引领全球AI产业潮流的AI大航海时代。"

另外，当天活动旨在听取未来AI领袖们的意见。韩-新AI联盟将作为开放型合作体系运营，旨在让从初创企业到大企业、从年轻研究人员到世界级学者等所有愿意为两国AI发展做出贡献的各类主体参与其中。（完）

