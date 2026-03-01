최정일 숭실대 교수, 제71대 한국경영학회 회장 취임

제71대 한국경영학회 회장으로 취임

​"산학관연 협력 플랫폼 구축하겠다"

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 최정일 숭실대학교 경영학부 교수가 제71대 한국경영학회 회장으로 취임했다. 임기는 2026년 3월 1일부터 2027년 2월 28일까지다.

사단법인 한국경영학회는 1956년에 설립된 우리나라 최초의 경영학회로 한국 경영학의 모태 학회다.

최정일 한국서비스경영학회 회장 [사진= 숭실대]

현재 1만여명의 회원이 가입돼 있으며 경영학 및 관련 분야 학제 간 연구를 통해 한국 경영학의 학문적 발전과 국가 경제 및 기업 성장에 기여하고 있다.

올해 창립 70주년을 맞는 한국경영학회 회장에 취임한 최 교수는 "학회의 대표 책임회원으로 한국경영학회를 경영으로 미래를 선도하는 융합 학술공동체로 구축해 함께 만들고 더욱 참여하고 싶은 학회로 발전시키겠다"라는 소감을 전했다.

이어 최 교수는 "대한민국이 직면하고 있는 경제·사회적 문제를 분석하고 미래 경영학의 정체성을 규명하고 이해관계자들의 의견을 잘 수렴하겠다"며 "경영학이 사회발전에 기여할 수 있는 산학관연 협력 플랫폼이 되도록 하겠다"라고 포부를 밝혔다.

최 교수는 미국 네브라스카주립대학에서 경영학 박사학위를 받았으며 정보통신정책연구원과 미국 메리맥 대학 교수를 거쳐 2007년부터 숭실대에 재직중이다. 지금까지 한국서비스경영학회장, 한국품질경영학회장, 그리고 한국IT서비스학회장 등을 역임했다.

