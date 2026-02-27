하동군, 문화소외 어르신 영화관 나들이 지원사업 추진

화요일 무료 영화 및 교육 프로그램 제공

어르신 문화복지 강화로 소외 해결 목표

[하동=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 하동군은 다음달 3일부터 문화 소외 지역 어르신들의 문화 향유 기회를 넓히기 위해 '2026년 어르신 영화관 나들이 지원사업'을 운영한다고 27일 밝혔다.

군은 이번 사업을 통해 지역 어르신들이 손쉽게 문화생활을 즐길 수 있는 환경을 조성한다는 방침이다. 위탁 운영은 (사)대한노인회 하동군지회가 맡았으며, 3월부터 10월까지 매주 화요일 오후 2시 30분에 하동영화관에서 진행된다. 총 32회 일정으로, 어르신들은 무료로 영화를 관람할 수 있다.

경남 하동군이 다음달부터 매주 화요일 문화 소외 지역 어르신들의 문화 향유 기회를 확대하기 위해 '2026년 어르신 영화관 나들이 지원사업'을 본격 추진한다.[사진=하동군] 2026.02.27

영화 상영 전에는 웃음치료와 더불어 보건소·경찰서·소방서 등 유관 기관과 연계한 교육 프로그램을 마련했다. 군은 생활정보 제공과 건강·안전 교육을 결합한 복합형 문화복지 프로그램으로 발전시킬 계획이다.

상영작은 최신 개봉작부터 고전 명작까지 다양한 장르를 편성해 어르신들의 문화적 만족도를 높인다는 구상이다. 특히 4월 7일에는 하동군노인장애인종합복지관에서 무성영화 변사 공연을 열어 색다른 추억의 무대를 선보인다.

첫 상영작은 조선 궁중을 배경으로 한 사극 '왕과 사는 남자'로, 권력과 인간의 진솔한 이야기를 통해 웃음과 감동을 전할 예정이다. 군은 읍·면별 참여 독려와 현장점검을 마치고 첫 상영 준비를 완료했다.

군 관계자는 "영화 관람이 어르신들께 일상의 활력소가 되길 바란다"며 "가까운 곳에서 문화를 누릴 수 있도록 다양한 프로그램을 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.

한편, 지난해 34회 운영된 영화관 나들이 사업에는 3240명의 어르신이 참여해 높은 호응을 얻었다. 군은 올해도 어르신 참여 기준을 확대해 문화복지 기반을 한층 강화한다는 방침이다.

