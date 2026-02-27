고창군, 외국인 계절근로자 3000명 입국 본격화

공공형 계절근로 확대 운영 체계 구축

농번기 대비 원스톱 행정지원 강화

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 농번기 인력난 해소를 위해 외국인 계절근로자 3000명 입국 절차에 돌입했다고 27일 밝혔다.

군에 따르면 이번 주 캄보디아에서 공공형 계절근로자 30여 명이 입국하는 것을 시작으로 상반기 동안 총 3000명이 순차적으로 고창을 찾는다.

고창군청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.02.27 gojongwin@newspim.com

이는 지난해 같은 기간보다 400명 늘어난 규모로, 본격적인 영농철 이전 안정적 인력 수급이 가능할 전망이다.

군은 해외 송출국과의 사전 협의를 강화하고, 전주출입국·외국인관리사무소와 협력해 통관과 외국인등록 절차를 신속히 진행하고 있다.

공공형 계절근로사업을 통해 근로자를 필요한 농가와 작업 현장에 직접 연계·수송해 고령농과 소규모 농가까지 지원 범위를 넓힐 계획이다.

이날 고용농가 600여 명을 대상으로 '2026년 상반기 외국인 계절근로자 고용주 사전교육'도 실시했다. 숙소 제공 기준과 산재보험 의무 가입, 인권 보호, 불법 알선 및 브로커 처벌 규정 등 출입국관리법 준수사항을 중점 안내했다.

근로복지공단과 보험사 관계자가 참여해 산재·상해보험 가입 절차를 설명하며 미가입에 따른 불이익을 사전 차단했다.

올해부터는 현장 중심 원스톱 행정서비스도 강화한다. 이동 마약검사실 운영, 급여계좌 현장 개설 지원, 이동 출입국 외국인등록 대행서비스 등을 통해 농가의 행정 부담을 최소화할 방침이다.

군 관계자는 "적기 입국과 철저한 사전교육, 현장 지원을 통해 안정적인 농촌 인력 공급 체계를 유지하겠다"며 "농가와 근로자가 상생하는 영농 환경을 조성하겠다"고 말했다.

