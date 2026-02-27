이천시·한국국토정보공사, 지적행정 신뢰도 향상 간담회 개최

[이천=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 이천시가 지난 26일 한국국토정보공사 이천지사와 '지적행정 신뢰도 향상 및 현안 소통을 위한 간담회'를 개최했다고 27일 밝혔다.

지난 26일 경기 이천시가 한국국토정보공사 이천지사와 '지적행정 신뢰도 향상 및 현안 소통을 위한 간담회에서 기념촬영을 하고 있다.[사진=이천시]

이번 간담회는 지적측량 업무의 정확성 제고와 효율적인 지적업무 추진을 위해 개최됐으며 이천시 도시주택국장 등 8명과 한국국토정보공사 이천지사장을 포함한 지적측량 수행자 11명이 참석한 가운데 진행됐다.

간담회에서 지적(임야)도·연속지적도 정비사업(1차) 추진을 비롯한 양 기관의 주요 현안 사업에 대한 협업 방안을 논의하고 지적측량 성과도 교부 안내 문자 개선 방안 등을 포함한 대민서비스 향상 방안에 대해 의견을 교환하며 시와 공사 간 유기적인 협조 체계를 강화했다.

또 기관 간 업무 추진 과정에서의 애로사항을 공유하고, 실질적인 개선 방안을 함께 모색하는 등 지적 업무 전반에 대해 폭넓은 소통의 시간을 가졌다.

박철희 도시주택국장은 "이번 간담회를 통해 지적측량 업무 전반에 대한 공감대를 형성하고, 협력 방안을 구체화할 수 있었다"라며 "앞으로도 지속적인 소통과 협력을 통해 시민에게 신뢰받는 지적행정 서비스를 제공해 나가겠다"라고 말했다.

