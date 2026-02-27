송언석 "독재정에 맞서 모든 비상수단 동원...TK 통합법은 즉시 처리해야"

송언석 국민의힘 원내대표 기자간담회 개최

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표는 27일 대구·경북(TK) 행정통합특별법과 관련 "국민의힘은 대구·경북 의원들과 의총 결과에 따라 대구·경북 행정통합법을 이번 국회 내에 처리할 수 있도록 더불어민주당에 조속한 법사위 개최를 요청했다"고 밝혔다.

송 원내대표는 이날 오전 서울 여의도 국회 본관에서 기자간담회를 열고 "민주당이 진정 지역균형발전을 원한다면 야당 갈라치기를 멈추고 대구·경북행정통합법을 즉시 처리해야 할 것"이라며 이같이 말했다.

그는 "행정통합은 정파적 이해관계가 아니라 국가경쟁력을 좌우하는 매우 중대한 결정"이라며 "국민의힘은 주민들에게 실질적인 도움이 되는 통합이 이루어질 수 있도록 이 법안의 추진과 통과에 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

국민의힘 대구·경북 의원들은 전날 국회에서 원내 지도부 주도로 논의한 끝에 대구·경북 행정통합특별법 처리에 대해 찬성으로 의견을 모았다.

대구 지역 의원들은 행정통합에 만장일치로 찬성 의사를 밝혔고, 경북의 경우 일부 북부권 의원들의 반대 의견이 있었으나 표결 결과 찬성이 우세했다.

한편 송 원내대표는 검경 합동수사본부가 '신천지 당원 가입 의혹'과 관련해 국민의힘 당사를 압수수색 중인 것과 관련 "검찰의 무도한 압수수색이 보여주듯, 끊임없이 야당을 탄압하고 말살하는 게 바로 일당독재"라고 지적했다.

이어 "야당의 죄가 크다 해서 독재가 정당화된다면 그 비극은 역사에 오래 기록될 것"이라며 "모든 퇴행은 궁극적으로 애꿎은 국민에게 돌아갈 것"이라고 했다.

그러면서 이재명 정부를 겨냥해 "현 체제가 이미 정상적인 민주 공화정이 아니라 독재정이란 인식하에 모든 비상수단을 동원해 맞서 싸우겠다"고 했다.

다만 송 원내대표는 비상수단 방식에 대한 취재진의 질문에 "일일이 말씀드리는 것은 당내, 원내 전략을 다 공개하라는 말과 비슷해서 생략하겠다"며 말을 아꼈다.

이어 "국회 내 여야간 합의 같은 부분도 국익과의 상충관계 속에서 어떻게 해결할지 심사숙고해서 정리하겠다"고 설명했다.

