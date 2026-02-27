화성시 2025년 합계출산율 1.09명…경기도 1위

지난 25일 통계청 국가통계포털(KOSIS) 발표 분석...3년 연속 상승세 이어가

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 지난 25일 통계청 국가통계포털(KOSIS) 발표를 분석한 결과 2025년 합계출산율 1.09명으로 경기도 1위를 기록했다고 27일 밝혔다.

화성시청사 전경. [사진=화성시]

출생아 수는 8,000명으로 전국 기초자치단체 중 가장 많았으며, 2024년(7,201명) 대비 799명 증가해 3년 연속 상승세를 이어갔다.

이는 경기도 전체 출생아 수(76,346명)의 10%를 넘는 수치다.

같은 기간 도내 인구 100만 이상 지자체의 출생아 수는 수원시 7,000명, 용인시 5,800명, 고양시 5,400명으로 집계됐다.

화성특례시의 합계출산율은 경기도 평균(0.84명)과 전국 평균(0.80명)을 크게 웃돌며, 전국적인 저출생 추세 속에서도 뚜렷한 증가세를 보였다.

화성특례시는 저출생 대응을 위해 전담 부서를 신설하고, 2026년 본예산에 75개 사업 총 5,445억 원을 반영했다.

주요 항목으로는 ▲아이 돌봄 지원사업 122억 원 ▲출산 지원금 86억 원 ▲난임부부 시술비 지원 74억 원 등이 포함되었으며, 다자녀가구 주택자금 대출이자 지원사업도 새롭게 편성되어 폭넓은 지원 체계를 구축했다.

2023년 1월부터 출산 가정 경제적 부담 완화를 위해 출산지원금액을 확대해 ▲첫째 100만 원 ▲둘째·셋째 200만 원 ▲넷째 이상 300만 원을 지급하고 있으며, 2025년 지급 총액은 약 112억 원이다.

아울러 2023년 5월부터 다자녀 기준을 기존 3자녀에서 2자녀로 완화해 지원 대상을 확대했다.

현재 약 7만 가구(약 24만 명)가 공영주차장, 공공 캠핑장, 공연장 관람료 감면 등 공공시설 이용 혜택을 받고 있다.

보육 인프라도 지속적으로 확충해 전국 최대 규모의 국공립 어린이집이 소재해 있으며, '화성형 아이키움터', '화성형 휴일 어린이집', '다함께돌봄센터' 등을 운영해 맞벌이 및 긴급 돌봄 수요에 대응하고 있다.

윤정자 저출생대응과장은 "출생아 수 증가와 더불어, 아이와 부모 모두가 행복한 삶을 누릴 수 있도록 저출생 문제 극복에 지속적으로 힘쓰겠다"며 "결혼·임신·출산·육아 전 단계에서 실질적인 지원을 강화해 나가겠다"고 전했다.

