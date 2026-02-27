수원시 '착한가격업소' 일제 정비…신규 신청업소 심사 후 지정 통보

지역 평균 물가보다 낮은 가격으로 서비스 제공해 지역 물가 안정에 이바지하는 업소

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 3월 26일까지 '착한가격업소'를 일제 정비하고, 신규 신청업소는 적격 심사 후 지정을 통보한다고 27일 밝혔다.

수원시청사 전경. [사진=수원시]

착한가격업소는 지역 평균 물가보다 낮은 가격으로 서비스를 제공해 지역 물가 안정에 이바지하는 업소다.

외식업, 개인서비스업종을 대상으로 주요 취급 품목 가격 수준, 청결도·위생 관리, 공공성 등을 종합적으로 고려해 행정안전부 기준에 따라 지방자치단체가 지정한다.

수원시는 일제 정비 기간에 기존 착한가격업소 171개소를 대상으로 적격 여부를 확인한 후 재지정, 지정 취소 등 정비를 할 예정이다.

신규 신청업소는 적격 심사 후 지정을 통보하고, 표찰을 배부한다.

수원시는 12월까지 신규 착한가격업소를 수시로 모집한다.

저렴한 가격으로 양질의 서비스를 제공하는 개인 서비스 업소(외식업·미용업 등)가 신청할 수 있다.

사업자등록증, 신청서를 준비해 수원시 지역경제과나 각 구 경제교통과에 방문·우편으로 제출하면 된다.

착한가격업소로 지정된 업소에는 착한가격업소 인증 표찰과 인증스티커를 배부하고, 업소별 맞춤형 필요 물품, 종량제 봉투 등을 제공한다.

또 연 1회 소독방역서비스를 제공하고, 업소의 주메뉴 등 정보를 제공하는 블로그를 운영해 홍보를 지원한다.

수원시 관계자는 "물가 상승 등으로 어려운 경제 여건 속에서 착한가격업소들이 서민경제에 큰 힘이 되고 있다"며 "기존 착한가격업소를 관리·지원하고, 신규 업소를 적극적으로 발굴하겠다"고 말했다. 이어 "착한가격업소에 실질적으로 도움이 되는 인센티브를 제공할 것"이라고 전했다.

ssamdory75@newspim.com