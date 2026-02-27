调查：八成外国游客计划未来一年回访韩国

纽斯频通讯社首尔2月27日电 最新调查数据显示，八成来韩外国人表达未来一年回访韩国的意愿。随着回访次数增加，他们对音乐舞蹈课、化妆课、韩餐课等深度学习与体验韩国文化的"探索游"偏好也随之提升。

【插图=AI生成】

旅游平台Creatrip本月7日至15日对100名外国游客进行的"来韩外国人综合认知调查"，并于26日发布结果显示，79%的受访者表示将在一年内再来韩国旅游。

调查显示，近三年内来韩国3次以上的"常客"占比达45%。回访时，旅行范围也从首尔扩大到其他地区。外国人对韩国旅行最期待的项目依次是皮肤科（22%）、美发店（20%）、化妆（19%）。在实际满意度调查中，皮肤护理（23%）位列第一，再次确认美容与医疗服务是来韩旅游的核心动力。

值得关注的是，音乐舞蹈课（20%）、化妆课（18%）、韩餐课（16%）等体验型旅游项目人气急剧上升。说明外国游客超越单纯美容医疗服务，直接学习韩国人生活方式、深入探索文化的"探索游"正成为新的主流趋势。

随着外国游客回访次数增加，其关注区域也从首尔向地方扩散。在回访时希望前往的地区中，釜山以70%的偏好度居首，济州、全州、庆州、丽水等全国各地也受到广泛关注。其中，庆州在回访3次以上的游客中被频繁提及，显示韩国旅游经验越丰富，对韩国历史与传统文化的关注度也随之提高。

此外，外国游客还希望开发结合各城市独特内容的体验项目，例如庆州韩屋住宿、全州拌饭与韩纸工艺等。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社