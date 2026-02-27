"취업 팍팍 밀어줄게" 대전시, 청년 '자격증 시험 응시료' 지원

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 미취업 청년 대상 '2026년 청년 자격증 및 공인어학시험 응시료 지원사업'을 추진한다고 27일 밝혔다.

이번 사업은 대전에 주소를 둔 18~39세 미취업 청년 2100여 명을 대상으로 자격증 및 공인어학시험 응시료를 지원한다. 총 2억 8000만 원의 예산이 투입된다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 8일 오전 서울 서초구 aT센터에서 열린 '2020 공공기관 채용정보 박람회'에서 구직자들이 채용 상담을 받고 있다. 2020.01.08 mironj19@newspim.com

지원 대상은 신청일 기준 대전에 주민등록을 둔 미취업 청년으로, 올해 1월 1일 이후 실제 시험에 응시한 경우엔 최종 합격 여부와 관계없이 지원받을 수 있다.

지원 금액은 1인당 최대 10만 원이며 연간 최대 3회까지 신청할 수 있다. 지원 항목은 공인어학시험, 한국사능력검정시험, 국가기술자격증, 국가전문자격증, 국가공인민간자격증 등 총 877종이다.

27일부터 대전청년포털 홈페이지에 접속해 ▲주민등록초본▲건강보험자격득실확인서▲응시확인서류▲응시료 결제 영수증▲본인 통장사본 등을 첨부하여 신청하면 된다. 접수 후 서류심사를 거쳐 선착순으로 대상자를 선정한다. 선정자는 다음 달 10일 내외로 본인 계좌를 통해 응시료를 지급받는다.

민동희 교육정책전략국장은 "대전에서 취업을 준비하는 청년들의 경제적 부담을 완화하고 역량 개발을 촉진하기 위해 이번 사업을 마련했다"며 "지역 청년들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

nn0416@newspim.com