三星电子重夺全球DRAM市场第一 去年Q4市占率升至36%

纽斯频通讯社首尔2月27日电 调查数据显示，韩国三星电子去年第4季度受益于人工智能（AI）需求暴增带动的内存价格大幅上涨，重新夺回全球DRAM市场第一。凭借行业最大规模产能，三星同时扩大高带宽内存（HBM）与通用DRAM销售，市场份额达到36%，超过SK海力士，时隔一年重返行业首位。

【插图=AI生成】

据市场调查机构TrendForce于 26日发布的数据，去年第4季度全球DRAM销售额环比增长29.4%，达535.8亿美元。

随着AI应用从学习阶段向推理阶段扩展，大型科技企业扩大服务器部署范围，导致存储器需求爆发式增长。供应持续短缺，通用DRAM合同价格上涨45-50%，包含HBM在内的平均价格上涨50-55%，供应商议价能力得以增强。

三星电子去年第4季度DRAM销售额达193亿美元，环比增长43%，市场占有率上升3.4个百分点至36%。平均销售单价上涨约40%，在三大厂商中涨幅最高。

相反，SK海力士销售额增长25.2%，达172.2亿美元，但市场占有率下降1.1个百分点至32.1%，跌至第二。美国美光科技销售额为119.8亿美元，市占率22.4%，排名第三。受较早于韩国企业启动合同谈判影响，美光平均销售单价仅上涨17%。

预计今年第1季度价格涨势将更为迅猛。TrendForce预测，由于云服务提供商为确保货源接受高价，通用DRAM价格将环比上涨90-95%，包含HBM的混合价格上涨80-85%。

分析认为，尽管出货量增幅可能受限，但供应短缺加剧带来的价格效应将主导市场增长。（完）

