[인사] 동국대학교

◇ 학교법인
▲ 법인사무처 총무부장 김규환
◇ 서울캠퍼스 직급 승진
▲ 디지털정보처 정보운영팀장 문상국 ▲ 남산학사 관장 박세훈 ▲ 연구기획본부 연구기획팀장 김범중 ▲ BMC행정처 지역협력팀장 박혁상 ▲ 서울캠퍼스건학위원회 사무국 행정팀장 장기복 ▲ 국제처 글로벌학생팀장 김종주 ▲ 중앙도서관 학술정보관리팀장 최일우 ▲ 창업기술본부 기술사업센터장 김정연
◇ 서울캠퍼스 팀장 직위 승진
▲ 관리서 시설안전팀장 이재우 ▲ 교무처 학사지원팀장 김현정
◇ 서울캠퍼스 실·팀장 전보 및 겸직
▲ BMC행정처 행정운영팀장 염경근 ▲ 학생처 학생역량개발팀장 겸 인권센터 행정팀장 박건 ▲ 문과대학·이과대학 학사운영실장 박선희 ▲ 국제처 글로벌교류팀장 원충희 ▲ 바이오시스템·약학대학 학사운영실장 겸 BMC행정처 학생지원팀장 변재덕 ▲ 사범대학(교육대학원·교육서비스과학대학원)·미래융합대학원 학사운영실장 겸 사범대학 교직부 이연주 ▲ 법과대학·법무대학원 학사운영실장 김효정 ▲ 사회과학대학(행정대학원)·언론정보대학원 학사운영실장 정현록 ▲ 불교대학(원) 학사운영실장 변민우
◇ 서울캠퍼스 실·팀장 파견
▲ 남산학사 행정팀장 임수진
