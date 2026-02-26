[인사] 영남대학교

[보직교원]
◇ 대학본부
▲국제교학부총장 서보건 ▲개교 80주년 기념사업 추진단장 이경수 ▲기획조정처 IR센터장/정보혁신처 부처장 김병수 ▲정보혁신처장 김성호 ▲국제처 유학생지원본부장 홍성호
◇ 대학 및 대학원
▲공과대학장 정재학 ▲기계IT대학장 이기동
◇ 부속 및 부설기관 등
▲한국어·국제언어교육원장 정래필 ▲인문과학연구소장 김요한 ▲기초과학연구소장 유시욱 ▲바이오융합기술연구소장 백광현 ▲재료기술연구소장 강지현 ▲국어문화연구소장 이윤형 ▲경북녹색환경지원센터 센터장 전관수
[직원]
◇ 대학본부
▲정보혁신처 부처장 김병수 ▲산학연구처 부처장 권기영 ▲교원인사팀장 천종률 ▲유학생취업정착팀장 강이욱 ▲교육혁신센터 팀장 곽영훈 ▲유학생입학팀장 권오상 ▲개교 80주년 기념사업 추진단 운영팀장 김만석 ▲인권센터 팀장 이병준 ▲직원인사팀장 이우원 ▲수업학적팀장 이혜영 ▲유학생학사팀장 조민정 ▲재산관리팀장 함효진 ▲국제협력팀장 백지원 ▲홍보팀장 성홍락 ▲경영정보팀장 변창배 ▲학사정보팀장 장종환 ▲IT인프라팀장 황지훈 ▲비서팀장 권자경 ▲사회공헌지원팀장 이은아
◇ 대학 및 대학원
▲대학원 행정부원장 박선주 ▲인문대학 행정실장 도준홍 ▲대학원학사팀장 송규백 ▲경영행정대학원 행정실장 이승환 ▲박정희새마을대학원 행정실장 이정춘 ▲천마학부대학 행정실장 조상순 ▲박정희새마을대학원 행정실 부실장 박건
◇ 부속기관
▲생활관장 이명숙 ▲중앙도서관 부관장 권영찬 ▲한국어·국제언어교육원 행정실장 손대형 ▲한국어·국제언어교육원 행정실 부실장 강경애
blue99@newspim.com