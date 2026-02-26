포항시 '복합해양레저관광도시' 청사진 5월에 나온다

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 포항시가 전국 최초 '복합 해양레저관광도시' 청사진 마련을 위한 기본계획 수립에 시동을 걸었다.
포항시는 26일 시청 소회의실에서 '복합 해양레저관광도시 조성사업 기본계획 킥오프 회의'를 개최하고 올해 5월 말까지 마스터플랜 초안 마련을 위한 로드맵을 공유했다.
이날 회의에는 경북도와 포항시 관계 부서를 비롯하여 포항테크노파크, 특급 호텔 등 민간 투자사, 지역 전문가, 관광 관련 단체·기업인들이 참석했다. 또한, 기본계획 수립 용역 수행 기관인 아라기술단, 포스코 A&C, 라움그룹 관계자들도 함께 자리했다.
이날 킥오프 회의에서 포항시는 지난해 11월 거버넌스 출범 이후 진행한 간담회, 현장 방문, 전문가 자문 등 총 15회에 걸친 의견 수렴 등 추진 경과를 공유하고 제안 사항을 발표했다.
회의에 참석한 민간 투자사들은 현재 추진 중인 대규모 프로젝트 현황과 향후 비전을 공유하고 복합 해양레저관광도시 조성사업과 연계한 상호 발전 방안을 제시하는 등 지속 가능한 민·관 파트너십 구축에 뜻을 모았다.
이번 기본계획 수립에는 분야별 전문 기관이 참여한다. 해양 기술 분야는 아라기술단, 건축 및 경관 디자인은 포스코 A&C, 거버넌스 및 도시 재생은 라움그룹, 관광 콘텐츠 기획 및 브랜딩 등 소프트웨어 분야는 메타가 맡아 수행한다. 이를 통해 영일만관광특구를 넘어 거점 연안 전반을 아우르는 종합 마스터플랜을 마련할 계획이다.
포항시 관계자는 "다양한 구성원 간의 소통과 지역 단체, 전문가 인터뷰를 통해 5월 말까지 초안을 마련할 계획"이라며 "이를 시민들과 공유해 거버넌스를 확대하고, 민간 투자가 활발히 이어질 수 있는 실행력 있는 기본계획을 완성하겠다"고 말했다.
앞서 포항시는 지난 해 7월, 전국 최초로 해수부 주관 '복합 해양레저관광도시 조성사업'에 선정됐다.
