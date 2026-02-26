부산시, 암남동 방재호안 2단계 착공…태풍 피해 차단

주민 재산 보호 및 친수공간 기대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 26일 오전 11시 서구 암남동 등대로 일원 남항체육공원(족구장)에서 '암남동 재해취약지구(방재호안2단계) 정비사업' 기공식을 개최했다고 밝혔다.
기공식에는 박형준 시장, 공한수 서구청장, 최도석 시의회 해양도시안전위원회 위원장, 공사 관계자, 시민 등 250여 명이 참석했다.
'암남동 재해취약지구(방재호안 2단계) 정비사업'은 기존 낮은 호안 높이로 인해 태풍 내습 시마다 발생하는 월파 피해를 예방하고, 내륙 침수 및 시설물 파손을 방지하기 위해 매립 및 호안 정비를 추진하는 사업이다.
이 공사는 서구 서방파제~송도해수피아~거북섬까지 약 1000m 구간에 방재호안(높이 8~10m, 폭 43m)을 설치하는 사업으로 총사업비는 1351억 원이며, 1단계 사업은 서방파제~송도해수피아 500m 구간 462억 원이 확보되어 2018년부터 시작해 2022년에 사업을 준공했다.
2단계 사업은 송도해수피아에서 송도해수욕장 거북섬까지 약 500m 구간에 889억 원 예산으로 3년간 연차별 투입되며, 방재호안(높이 8~10m, 폭 43m)은 기설치된 1단계 호안과 유사한 형태와 규모로 설치될 예정이다.
서구 암남동 등대로 일원은 해안변 호안(테트라포드)과 인근 신축건물 사이에 해안도로(등대로) 외 별다른 완충시설이 없어 태풍 내습 시 월파로 침수 피해에 항시 시달려 왔다.
이번 공사로 전체 호안정비가 마무리됨에 따라 인근 주민들에게는 태풍 내습 시 월파로 인한 막대한 재산피해와 손실을 막을 수 있으며, 또한 매립 확장된 호안은 친수공간으로 활용할 수 있다.
지난 2022년 준공된 방재호안 1단계 구간은 서구청에서 파크골프장, 테니스장, 멀티운동장 등 공간을 설치해 지역주민들에게 운동 및 휴식의 공간으로 자리매김하고 있다.
박형준 시장은 "서구 암남동 등대로는 남측으로 우리나라 공설 제1호 해수욕장인 송도해수욕장과 송도해상케이블카, 천마산터널, 남항대교로 연결되는 주요 도로와 인접해 있으며, 해안산책로를 찾는 시민과 관광객의 방문이 많은 지역"이라고 말했다.
이어 "노후 호안으로 인해 태풍 때마다 피해를 겪어온 이 지역에 방재호안 정비를 추진함으로써 안전한 도시환경을 조성하고, 매립으로 확보되는 공간은 주민들이 즐겨 찾는 친수공간이 될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.
