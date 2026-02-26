홍태용 김해시장, TPO 사무총장 면담…한국 지역회의 논의

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시는 글로벌도시 관광진흥기구(TPO) 강다은 사무총장이 홍태용 시장을 예방해 2026 한국 지역회의 준비와 국제 관광 협력을 논의했다고 26일 밝혔다.
홍 시장과 강 사무총장은 시장실에서 7월 김해시 일원 개최 예정인 '2026 TPO 한국 지역회의' 세부 일정과 2027 TPO 총회 준비, K-CLIP 연계 방안을 중점 논의했다.
이번 만남은 지난해 9월 베트남 TPO 총회에서 김해시가 2027 총회 유치지로 선정된 후 협력 강화를 위한 자리였다. '2026 TPO 한국 지역회의'는 국내 50개 TPO 회원도시 관계자와 관광 전문가 300여 명이 참여하는 연례 행사로 한국 관광 산업 발전 방향을 논의한다.
김해시는 한국 최초 개최지로서 관광 경쟁력과 매력을 국내외에 알리며 도시 브랜드를 높인다.
TPO 총회는 2년마다 열리는 최대 행사로 8개국 40여 도시 관광 관계자가 참가해 지역 경제 활성화와 도시 위상 제고에 기여할 전망이다.
김해시는 2026~2027 TPO 공동회장 도시로 올해 3월 경주 EXCOM, 7월 한국 지역회의, 9월 대만 포럼, 10월 부산 서밋 등에 참가하며 글로벌 네트워크를 확대한다.
홍 시장은 "TPO 협력으로 7월 한국 지역회의를 성공시켜 2027 총회 준비를 강화하고 김해를 세계 관광도시로 도약시키겠다"고 밝혔다.
