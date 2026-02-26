변광용 거제시장, '거제-가덕도신공항 연결철도' 서명부 전달

교통망 통한 국가균형발전 지원
[거제=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 거제시는 남부내륙철도 착공에 이어 U자형 광역교통망 완성을 위한 거제~가덕도신공항 연결철도 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 국토부에 강력 촉구했다.
거제시는 변광용 시장은 26일 홍지선 국토교통부 제2차관을 만나 거제~가덕도신공항 연결철도의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 촉구하는 10만1541명 서명부를 전달했다고 밝혔다.
시는 통영시·고성군과 공동 기자회견·결의대회를 열고 섬꽃축제 등 행사에서 릴레이 캠페인을 전개하며 다각 활동을 벌였다. 지난해 11~12월 두 달간 서명운동으로 공감대를 확대했다.
변 시장은 이때 거제~통영 고속도로 조기 착공과 가덕신공항 대비 거가대로(국지도58호선) 고속국도 승격도 건의했다.
전국 최고 수준 통행료가 2010년 거가대교 개통 후 이용자 부담으로 작용해온 점을 지적하며 "경남 남서부권-조선해양산업단지-가덕신공항 연결 거가대로 고속국도 승격으로 조선·방위·항공·기계 등 미래산업 성장을 뒷받침해야 한다"고 강조했다.
이어 "수도권 일극 체제를 넘어 '5극 3특' 국가균형발전 위해 U자형 광역교통망 완성이 필수"라며 정부 결단을 요청했다.
거제~가덕도신공항 연결철도는 동·서·남해안 잇는 U자형 고속철도망 핵심축이자 서부경남 신공항 효과 확대 성장 엔진으로 전망된다.
news2349@newspim.com