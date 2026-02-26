부산교통공사, '부산형 RISE 직업·평생교육 거점센터' 개소

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산교통공사는 26일 덕천~숙등 지하도상가 중앙홀에서 '부산형 RISE 직업·평생교육 거점센터(B-Life Hub) 개소식'을 개최했다고 밝혔다.
RISE(Regional Innovation System & Education)는 대학이 지역 혁신의 중심이 되도록 지원해 지역과 대학이 처한 공동위기를 극복하고 동반성장을 도모하는 체계이다.
이날 이병진 부산교통공사 사장, 이상석 부산과학기술대학교 부총장, 이준현 부산라이즈혁신원 원장, 김재운 부산시의회 건설교통위원회 위원장 등 내빈과 각 기관 관계자들이 참석했다.
다음달 부산3호선 숙등역 인근 지하상가에 개소하는 B-Life Hub와 부산과학기술대학교 오픈캠퍼스는 누구나 이용할 수 있는 열린 시민 평생학습공간이다.
B-Life Hub에서는 생애 전 주기에 걸친 직업·평생학습 프로그램을 운영하고, 오픈캠퍼스에는 로스터리 카페와 플라워 스튜디오를 조성해 취·창업 특화 교육을 진행한다.
이번 사업은 지하도상가에 지역 수요 맞춤형 인재를 양성하는 교육·취·창업 플랫폼을 유치해 유동 인구를 늘리고 상권을 활성화하고자 추진됐다.
공사는 앞으로도 도시철도 공간의 공공 활용 가치를 높여 시민이 체감할 수 있는 공간혁신을 이어갈 계획이다.
이병진 사장은 "B-Life Hub와 오픈캠퍼스가 부산지역 평생·직업교육의 거점으로 자리 잡기를 바란다"며 "시민과 대학, 산업, 공공기관을 연결하는 지역상생 플랫폼으로 성장하길 기대한다"고 말했다.
