임형주, 대법원 개원 78년 만에 첫 독창회

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 팝페라 테너 임형주가 대법원 중앙홀에서 첫 독창회를 연다.
디지엔콤은 팝페라 테너 임형주(40)가 오는 27일 오후 6시 서울 서초구 대법원 중앙홀에서 초청독창회 '임형주 교수와 함께하는 공감콘서트'를 개최한다고 26일 밝혔다.
'찾아가는 음악회' 형식으로 열리는 이번 공연은 오는 3월 3일 6년간의 임기를 마치는 노태악 대법관의 퇴임을 함께 기념하는 자리이기도 하다. 임형주와 노태악 대법관은 각각 중앙선관위 선거자문위원과 제22대 중앙선관위원장으로 재임하며 인연을 쌓아왔다.
무대에서 임형주는 피아니스트 조영훈의 반주로 대표곡 '천개의 바람이 되어'를 비롯해 클래식, 팝, 뮤지컬을 아우르는 팝페라 무대를 선보일 예정이다.
대법원 담당자는 "1948년 대법원 개원 이후, 1995년 서초동 이전 이래 대강당이 아닌 중앙홀에서 단독 음악인이 독창회 형식으로 콘서트를 여는 것은 개원 78년 만에 처음 있는 일"이라며 이번 공연의 역사적 의미를 강조했다.
로마시립예술대학 성악과 석좌교수이자 용산문화재단 이사장을 맡고 있는 임형주는 최근 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자', KBS '100인의 감정쇼', 채널A '4인용식탁', TV조선 '아빠하고 나하고 3' 등 예능 프로그램에 잇달아 출연했다.
