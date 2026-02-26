충남도, '천원의 아침밥' 11개 대학 선정...도비 3억원 지원

[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남도는 '2026년 충남형 천원의 아침밥' 사업 공모를 통해 도내 11개 대학을 보조 사업자로 선정했다고 26일 밝혔다.
지난 3일부터 19일까지 공모를 통해 선정된 대학은 건양대, 공주교육대, 나사렛대, 남서울대, 단국대, 상명대, 선문대, 순천향대, 청운대, 한국기술교육대, 한국전통문화대 등 11개다. 도비 지원 규모는 총 3억 원이다.
천원의 아침밥은 농림축산식품부가 2017년부터 아침 식사 결식률이 높은 대학생을 대상으로 건강한 식습관 형성 및 쌀 소비 촉진을 위해 아침밥을 1000원에 제공하는 사업이다.
이에 충남도는 2023년부터 도내 대학을 대상으로 도비를 추가 지원하는 충남형 천원의 아침밥 사업을 추진하고 있다.
도는 사업 초기 선택사항이었던 지역 식자재 사용을 지난해부터 '충남 쌀 사용 의무화'로 명확히 해 지역 농산물 소비 기반을 다졌으며, 올해부터는 대학과 지역사회 간 상생 발전을 위해 시군 공공급식지원센터와 연계해 지역 식자재 공급 체계를 마련, 대학이 센터를 통해 쌀 이외의 다양한 지역 농산물을 살 수 있도록 한다.
각 대학은 다음달부터 12월까지 자체 운영계획에 따라 천원의 아침밥 사업을 추진할 예정이다.
