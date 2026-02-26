부산도시공사, 시민 참여형 '제1기 BMC 시민소통단' 모집

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산도시공사는 시민과의 양방향 소통을 강화하고 시민의 시각에서 공사의 활동을 홍보하기 위해 '제1기 BMC 시민소통단'을 모집한다고 26일 밝혔다.
BMC 시민소통단은 기존 'BMC이노티즌'과 '청년 크리에이터즈'로 이원화돼 운영되던 시민참여 체계를 통합한 것으로, 시민 의견수렴과 홍보 기능을 통합해 새롭게 출범한다.
제1기 BMC 시민소통단은 다음달부터 12월까지 약 10개월간 활동하며 ▲공사 주요 사업 및 정책 홍보(SNS 콘텐츠 제작) ▲주요 행사 및 사업현장 참여 ▲온·오프라인 과제 수행 ▲고객 의견 청취 및 제안 활동 등을 수행하게 된다.
모집인원은 현재 부산에 거주하는 시민 10명 내외이며, 공사 경영에 관심이 있고 SNS 활동이 활발한 시민이라면 누구나 지원할 수 있다. 서류 심사를 거쳐 3월 중 최종 단원 선발 및 발대식을 개최할 예정이다.
활동 참여자에게는 과제 유형에 따라 활동비가 지급되며, 우수 단원에게는 별도의 포상이 수여된다. 전체 활동의 80% 이상 참여 시 활동증명서 발급과 차기 선발 시 우선 선발(1회) 혜택도 제공된다.
신창호 사장은 "BMC 시민소통단은 단순한 홍보단이 아니라 시민의 시각에서 공사를 바라보고 의견을 제시하는 소통 파트너"라며 "현장 참여와 온라인 홍보를 통해 시민이 체감할 수 있는 소통 행정을 구현해 나가겠다"고 말했다.
