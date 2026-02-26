광주 서구, 퇴원환자 통합돌봄 강화…협력 의료기관 19곳 확대

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 서구가 퇴원환자의 사회 복귀를 지원하는 통합돌봄사업 '돌아홈'을 강화한다고 26일 밝혔다.
서구는 이날 서구보건소 보건교육장에서 광주기독·무지개·예스정형외과·우리들·코끼리휴병원 등 의료기관 5곳과 '퇴원환자 재가복귀 지원을 위한 업무협약'을 체결했다.
이에 따라 협력 의료기관은 총 19곳으로 확대됐다.
'돌아홈'은 지역 의료기관과 협력 체계를 구축해 급성기 병원 퇴원 환자에게 의료·요양 돌봄 통합서비스를 제공하는 사업이다.
병원급 이상 의료기관에서 퇴원 예정이거나 퇴원한 환자 중 재입원 위험이 높고 복합적인 지원이 필요한 대상자를 지원한다.
대표적으로 ▲보건의료지원(방문진료·방문맞춤운동·구강방문진료 등) ▲주거지원(주택개보수·돌봄 임시거처 제공·안전바 설치 등) ▲일상생활지원(식사·가사·요양·돌봄 등) ▲퇴원동행서비스가 있다.
김이강 서구청장은 ""돌아홈 사업을 통해 퇴원 전부터 의료와 복지를 촘촘히 연결해 재입원을 예방하고 지역 중심 통합돌봄체계를 더욱 강화하겠다"고 말했다.
