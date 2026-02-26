대전시, 국민안전체험관 전시·체험시설 착수보고회

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 26일 시청 회의실에서 대전국민안전체험관 건립자문위원과 설계업체 관계자 등 26명이 참석한 가운데 '전시·체험시설 설계 및 제작·설치 사업 착수보고회'를 개최했다고 밝혔다.
2029년 완공을 목표로 추진 중인 대전국민안전체험관은 다양한 재난·안전사고 유형, 이용자 수요, 대전의 지역적 환경을 종합적으로 분석해 최적의 체험 공간 조성을 목표로 한다.
이날 보고회에서는 지난 달 13일 최종 계약이 체결된 국민안전체험관 전시체험시설 조성 사업에 대한 추진 방향을 설명하고, 설계·제작·설치 등 연도별 주요 공정계획을 공유했다.
대전국민안전체험관은 과학도시 대전의 특성을 반영한 실험실 안전 특화 체험을 비롯한 생활안전, 자연재난, 어린이안전 등 7개의 체험존으로 구성되며 총 35개의 전시·체험시설이 조성될 예정이다.
권오봉 안전정책과장은 "대전국민안전체험관은 단순한 전시 공간을 넘어 시민이 직접 체험하며 재난 대응 역량을 키울 수 있는 핵심 시설이 될 것"이라며 "대전의 특성과 미래 안전 환경을 반영한 대표적인 국민안전체험관이 되도록 하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com