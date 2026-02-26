광주시교육청, 'K-민주주의' 선도학교 9곳 지정

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시교육청이 민주시민교육 선도학교 9곳을 운영한다고 26일 밝혔다.
'민주시민교육 선도학교'(초·중·고 9개 지정)는 헌법적 가치를 교육하고 수평적 학교 문화를 확산해 새로운 민주시민교육 모델을 발굴하기 위해 추진됐다.
선도학교는 ▲학생 대상 헌법교육 ▲민주적 학교 문화 조성을 위한 학생 자치활동 활성화 ▲민주시민교육 역량 강화를 위한 직무연수 등 3개 과제를 필수적으로 추진해야 한다.
또 5·18교육 프로그램 운영, 사회·정치 참여 교육활동 및 수업 자료집 개발, 역사·평화통일 전문 학습공동체 운영 등은 선택해 운영하게 된다.
이정선 교육감은 "K-민주주의는 학생들의 관심과 참여, 실천 속에서 완성된다"며 "5·18교육, 정치참여교육, 인권교육, 역사·평화통일교육을 내실 있게 추진해 현장 중심 민주시민교육을 강화하겠다"고 말했다.
한편 광주시교육청은 민주시민성을 높일 수 있도록 '참여UP시민ON' 학생동아리' 지원 사업도 실시할 예정이다. 올해는 30개 팀을 선정해 민주시민실천, 사회·정치참여, 역사 분야의 학생 주도 캠페인, 정책 제안, 탐방 등을 진행한다.
