문체부 영문 정기간행물 '코리아', iF 디자인 어워드 2026 본상

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 발행하는 영문 정기간행물 '코리아(KOREA)'가 세계적 권위의 디자인 공모전인 'iF 디자인 어워드 2026'에서 본상을 수상했다.
수상 부문은 브랜딩&커뮤니케이션 디자인(Branding&Communication Design) 부문 내 공공·사회 캠페인 브랜딩(Public&Cause Branding) 분야다.
1953년 독일 하노버에서 시작된 'iF 디자인 어워드'는 독일의 '레드닷 디자인 어워드', 미국의 'IDEA'와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽히는 국제 최고 권위의 디자인상이다. 올해는 전 세계 68개국에서 제품·브랜딩&커뮤니케이션·사용자경험(UX) 등 9개 부문에 총 1만여 점이 출품됐다.
이번 수상은 '코리아(KOREA)'가 한국의 문화예술 등 국가 이미지를 현대적인 시각 언어로 통합 구현하고, 국제 독자가 직관적으로 이해할 수 있도록 편집 디자인과 콘텐츠를 효과적으로 결합한 점을 높이 평가받은 결과다.
문체부 정책 담당자는 "이번 수상은 한국 문화를 해외에 알리는 '코리아(KOREA)'가 국제무대에서 경쟁력을 인정받은 성과"라며 "앞으로도 창의적인 콘텐츠와 디자인으로 우리나라의 브랜드 가치를 지속적으로 확산하겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com