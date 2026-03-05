(목요일·음력 1월17일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 3월5일(목요일·음력 1월17일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
|
|
◆ 쥐띠(子)
60년생 : 긴 잠에서 깨어나 새로운 희망을 보겠다.
72년생 : 생각보다 좋은 결과가 있겠다.
84년생 : 실행에 옮겨 보는 것도 좋겠다.
96년생 : 깊은 고민을 수반하는 상황이 발생하겠다.
|
|
◆ 소띠(丑)
61년생 : 좋은 소식이 실려 오겠다.
73년생 : 소망했던 일이 이루어지겠다.
85년생 : 사람 복, 물건 복이 좋은 운세다.
97년생 : 이 정도에서 만족하는 것이 좋겠다.
|
|
◆ 범띠(寅)
62년생 : 두꺼비 재물 복이 들어오겠다.
74년생 : 작은 일에서 구멍이 생기겠다.
86년생 : 좋은 소식이 들리어 오겠다.
98년생 : 재물 복이 좋겠다.
|
|
◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 많은 이익이 생길 수 있겠다.
75년생 : 좋은 소식이 있을 수 있겠다.
87년생 : 무엇을 어떻게 할 것인지부터 생각해야 하겠다.
99년생 : 더 큰 영광이 기다리고 있겠다.
|
|
◆ 용띠(辰)
64년생 : 성공의 열매 맛을 보겠다.
76년생 : 성공할 수 있는 환경이 만들어지겠다.
88년생 : 무엇을 하든지 잘되겠다.
00년생 : 새로운 연인관계로 발전하겠다.
|
|
◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 하는 일마다 잘 풀려나가겠다.
77년생 : 말 수를 줄이는 것이 좋겠다.
89년생 : 새로운 일을 시작할 수 있겠다.
01년생 : 뜻을 세워야 길이 보이겠다.
|
|
◆ 말띠(午)
66년생 : 처음부터 다시 시작해야 하겠다.
78년생 : 많은 사람으로부터 큰 사랑을 받겠다.
90년생 : 멀리 보고 지금의 손해를 감내하는 것이 좋겠다.
02년생 : 연못에 떠 있는 버들잎이 되겠다.
|
|
◆ 양띠(未)
67년생 : 뜻을 굽히지 않으면 좋은 소식이 있겠다.
79년생 : 생각대로 행동하는 것이 중요하겠다.
91년생 : 산새처럼 자유를 누리는 일을 맞이하겠다.
03년생 : 마지막 눈길이 오랫동안 남을 인연이겠다.
|
|
◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 감정 표현을 절제하는 것이 좋겠다.
80년생 : 소신을 굽히지 않는 것이 좋겠다.
92년생 : 조그만 언덕 위의 사랑을 쌓겠다.
04년생 : 의젓한 모습을 보여줘야 하겠다.
|
|
◆ 닭띠(酉)
69년생 : 사람 문제로 곤란을 겪을 수 있겠다.
81년생 : 상대방 입장을 존중해 주는 것이 좋겠다.
93년생 : 생각했던 것보다 성과가 크겠다.
05년생 : 겨울 같은 차가운 마음에 상처받겠다.
|
|
◆ 개띠(戌)
70년생 : 여유를 찾는 것이 좋겠다.
82년생 : 돈도 벌고, 사람도 얻겠다.
94년생 : 인정받을 일이 생기겠다.
|
|
◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 처음처럼 다가가는 것이 좋겠다.
83년생 : 일의 우선순위를 잘 가려야 하겠다.
95년생 : 기다리는 것이 좋겠다.