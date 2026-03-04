[재미있는 오늘의 운세] 2026년 3월4일

(수요일·음력 1월16일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
|
|
◆ 쥐띠(子)
60년생 : 생각해 주는 사람을 만날 수 있겠다.
72년생 : 돈보다 사람을 우선해야 하겠다.
84년생 : 좋은 성과가 나타나겠다.
96년생 : 새로운 사람과 인연을 만들겠다.
|
|
◆ 소띠(丑)
61년생 : 크게 벌이지 않는 것이 좋겠다.
73년생 : 지나치면 부족함만 못하겠다.
85년생 : 좋은 결과를 얻겠다.
97년생 : 체면이 서는 일을 보겠다.
|
|
◆ 범띠(寅)
62년생 : 좋은 일들이 연이어 생기겠다.
74년생 : 희망이 보이기 시작한다.
86년생 : 일이 순조롭게 흘러가겠다.
98년생 : 개입하지 않는 것이 좋겠다.
|
|
◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 이익이 생기는 운세가 몰려오겠다.
75년생 : 돈이 되는 일이 많이 생기겠다.
87년생 : 서두르면 일을 그르칠 수 있겠다.
99년생 : 후회할 일이 생길 수 있겠다.
|
|
◆ 용띠(辰)
64년생 : 사람으로 인해 돈이 나가겠다.
76년생 : 밀고 나가는 것이 정답이겠다.
88년생 : 몰래 만나는 사이로 발전하겠다.
00년생 : 수치스러운 일을 당할 수 있겠다.
|
|
◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 힘 있게 하는 것이 좋겠다.
77년생 : 협상을 통해 이익을 만들 수 있겠다.
89년생 : 새로운 일을 만들 기회가 오겠다.
01년생 : 외로움을 극복하는 용기가 필요하겠다.
|
|
◆ 말띠(午)
66년생 : 좀 더 기다려 보는 것이 좋겠다.
78년생 : 잘 아는 사람으로부터 좋은 소식이 있겠다.
90년생 : 나만 행복하면 좋겠다는 일이 생기겠다.
02년생 : 기다림의 미학을 몸으로 느낄 수 있겠다.
|
|
◆ 양띠(未)
67년생 : 곳간에 쌀이 마구 쌓이겠다.
79년생 : 멀리서 좋은 소식이 들려오겠다.
91년생 : 그래도 떠날 사람이 있겠다.
03년생 : 생각 생각마다 희생이 솟겠다.
|
|
◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 밀고 나가는 것이 좋겠다.
80년생 : 새로운 연인 사이로 발전할 수 있겠다.
92년생 : 다시 만날 인연이겠다.
04년생 : 솔밭길처럼 상큼한 인연으로 맺겠다.
|
|
◆ 닭띠(酉)
69년생 : 사업장에서 좋은 소식이 있겠다.
81년생 : 옛 인연을 다시 만나겠다.
93년생 : 가까운 사람과 멀어지겠다.
05년생 : 다시 볼 수 없는 절호의 기회이겟다.
|
|
◆ 개띠(戌)
70년생 : 도와주는 사람이 많겠다.
82년생 : 변해야 일이 해결되겠다.
94년생 : 뜻밖의 복이 들어오겠다.
|
|
◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 생각보다 더 좋은 결과가 생기겠다.
83년생 : 무엇이든지 잘 풀려나가겠다.
95년생 : 새로운 연인이 생기겠다.